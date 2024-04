Lazio, che caos! Tudor tenta l'impresa e dopo la Juve vertice con Fabiani

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Mille domande, ma neanche una risposta. Anche Tudor, così come Felipe Anderson, pratica il silenzio. Niente conferenza stampa alla vigilia del match, per la seconda settimana consecutiva. Troppi i ‘problemi’ da affrontare. Il tecnico, riporta il Corriere dello Sport, per giorni ha provato a calmare gli animi cercando di neutralizzare ogni caso tentando di tenere lo spogliatoio unito e la prova sono le sue scelte, prima fra tutte quella di ripartire con Felipe Anderson e Luis Alberto. I due sono stati protagonisti della settimana per aver annunciato il loro addio alla Lazio, lo spagnolo si è tirato indietro mentre il brasiliano ha deciso di ritornare in patria. Gli altri big sono agitati e allenare con tranquillità in questo momento non sembra una cosa possibile.

C’è una stagione da concludere in modo dignitoso e un posto in Europa, qualsiasi esso sia, da conquistare. Servono lucidità, fermezza e occhio spietato. Il croato è abituato a prendere di petto le situazioni, mai come in questo dovrà dimostrare di saperlo fare. Oggi col Genoa spera di ripetere il risultato dell’ultima giornata, quella contro la Salernitana per conquistare punti preziosissimi. Poi, dopo Verona e Juve, più o meno tra dieci-quindici giorni, si ritroverà con Fabiani per un vertice di mercato, dei confronti ci sono già stati.

