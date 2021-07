Lazio, ecco quando i Nazionali raggiungeranno i compagni in ritiro

Sono solo 3 i giocatori della Lazio che sono stati impegnati con le rispettive Nazionali questa estate, ovvero Immobile, Acerbi e Correa. Oltre a loro ci sarebbe anche Vavro che è stato però bloccato a inizio Euro 2020 dal Covid. Italia e Argentina invece sono arrivate entrambe fino in fondo rispettivamente all'Europeo e in Copa America e si giocheranno le due finali questo fine settimana. Terminati i due tornei per i 3 biancocelesti arriverà il meritato riposo e solo in seguito si aggregheranno al resto della squadra. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Immobile, Acerbi e Correa dovrebbero raggiungere Formello il 31 luglio per poi partire in ritiro a Marienfeld il 2 agosto con il resto del gruppo. Il 'Tucu' inoltre è sul mercato e nel frattempo potrebbe concretizzarsi la sua cessione.

