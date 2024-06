Lazio | Gila, Patric e Romagnoli una certezza: Baroni riparte da loro. E Casale...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Sarà un’estate impegnativa per la Lazio, che dovrà cercare di rimpiazzare i ceduti e rinforzare adeguatamente l’organico in vista della prossima stagione. Se l’attacco e il centrocampo sono i reparti da aggiustare o rifondare, la difesa, il blocco centrale d’intende, sembra essere l’unica certezza da cui ripartire. Patric, Romagnoli e Gila sono la base solida della rosa. Tutti e tre, sottolinea il Corriere dello Sport, a prescindere dal tecnico, dal modulo e dai ruoli, si sono rivelati una risorsa imprescindibile per la squadra. Il classe ’93 si è guadagnato spazio e fiducia nel corso degli anni, ora è un veterano e leader assoluto del club. Non si è mai nascosto quando si sono presentate situazioni che richiedevano il metterci la faccia, i progressi e l’attaccamento alla maglia hanno poi hanno fatto superare ogni scetticismo nei suoi confronti.

L’approccio dell’ex Milan è stato totalmente diverso. Tutte le aspettative, alte, che erano su di lui, sono state confermate. Qualche intoppo nel finale della scorsa stagione, dovuto anche a infortuni, non ha certo macchiato la sua reputazione. Poi, l’altro spagnolo. La sua crescita esponenziale è sotto gli occhi di tutti. Era finito ai margini e poi ha saputo sfruttare l’occasione che gli è stata concessa per un’emergenza difensiva. È entrato e mai più uscito. Casale è l’unica ombra, finito qualche passo indietro per aver passato un periodo non facile. È considerato, tra i centrali, l’unico sacrificabile, ma non ci sono state offerte finora.

