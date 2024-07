Lazio, Il Messaggero: “Cataldi, addio sempre più vicino”

RASSEGNA STAMPA - La questione capitano, dopo l’addio di Immobile, si sta rivelando più intricata di quanto si potesse immaginare. Marusic, Cataldi, Romagnoli, Patric e Zaccagni, a turno, l’hanno indossata nei precedenti test a Auronzo di Cadore, lasciando tutti col dubbio nonostante qualcuno all’interno dello spogliatoio avesse palesato apertamente la propria preferenza per il centrocampista. Non è della stessa idea Baroni che, in occasione dell’amichevole con l’Hansa Rostock, ha motivato la sua decisione di assegnarla al numero dieci.

Il passaggio della fascia dall’Arciere al difensore spagnolo, al momento della sostituzione, non è passato inosservato e, secondo quanto riporta Il Messaggero, il trentadue biancoceleste avrebbe accusato il colpo. Da papabile capitano a possibile partente, non si esclude che possa esserci un confronto con la società. La scelta del tecnico ha confermato l’idea del club prendendo però alla sprovvista diversi senatori che si vedevano in corsa.

