Lazio, il post Europa non è più un tabù: il dato ti rende migliore tra le big

RASSEGNA STAMPA - È atteso per oggi il calcio d’inizio del Mondiale che metterà definitivamente alle spalle, momentaneamente, questa prima parte di campionato. Una prima parte di stagione impegnativa e con qualche difficoltà, ma senza dubbio migliore per la Lazio rispetto all’anno precedente. Il cambiamento e la crescita della squadra sono evidenti, lo confermano le prestazioni e soprattutto i numeri. Nonostante qualche scivolone, i biancocelesti hanno fatto passi in avanti sia in campo sia nella mentalità e sono riusciti a sfatare uno dei tabù che da sempre ostacolava la tanto agognata continuità. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, c’è stato un cambio di rotta notevole da parte della squadra di Sarri. Il calendario fitto, tra Serie A e Europa League, e le conseguenti partite ogni tre giorni quest’anno non si sono rivelate un problema. Eccetto in alcune situazioni. L’ostacolo principale era lo sforzo fisico e mentale, unito a una rosa che non consentiva di attuare le famigerate rotazioni. Quest’anno però, la situazione è stata completamente diversa. L’intoppo c’è stato solo nella competizione europea, che è costato alle aquile l’esclusione. In campionato, tutto è filato liscio eccetto nella sfida con la Salernitana. Nei sei match post Europa, la Lazio è riuscita a totalizzare 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Con una media punti di 2,2 a partita, è la migliore tra le big dopo il Napoli. La squadra di Spalletti è l'unica ad aver fatto en plein, sei vittorie su sei.

