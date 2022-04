Lazio, l'Europa conta per il "prestigio" e non solo...

TUTTOmercatoWEB.com

Obiettivo Europa. La Lazio ha davanti a se quattro finali per concludere al meglio la stagione centrando un piazzamento europeo, importante non solo per il “prestigio” ma anche per le casse del club e per il futuro. In estate la rosa subirà una piccola rivoluzione e, come riportato dalla consueta rassegna stampa di Radiosei, gli introiti derivanti dall’accesso all’Europa saranno fondamentali. Una quindicina di milioni di euro con la sola partecipazione alla prima fase dell’Europa League, importanti per contribuire alle spese che saranno necessarie. La Conference League ha ovviamente molto meno appeal considerando che, in termini economici, bisogna arrivare fino in fondo alla competizione per percepire reali benefici. Senza competizioni europee si dovrà necessariamente contenere i costi.