Lazio, Sarri carica i suoi per la volata finale: obiettivo Europa

Quattro gare, quattro finali. La Lazio è padrona del suo destino, l'Europa può essere conquistata ma tutto passa per questi ultimi quattro match: Spezia in trasferta, Sampdoria in casa, Juventus in trasferta e Verona in casa. Mister Sarri ha caricato la squadra dopo i recuperi che hanno visto gli stop di Firoentina e Atalanta.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei dalla sconfitta nel derby i biancocelesti hanno preso sempre gol e solo due volte la Lazio è riuscita a vincere, contro Genoa e Sassuolo, poi due sconfitte e un pareggio. Non solo, in questa stagione la squadra di Sarri ha fatto meglio in trasferta, quattro successi in sei gare (Salernitana, Fiorentina, Cagliari e Genoa), piuttosto che all'Olimpico dove si sono registrate solo quattro vittorie su undici gare. L'obiettivo del match di sabato è solo uno: conquistare tre punti.