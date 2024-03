Lazio, l’ex Tare può tornare in Serie A: ecco dove e quando

RASSEGNA STAMPA - In Albania sono sicuri: Igli Tare può tornare a lavorare in Italia. La tv di stato albanese ieri sera, secondo quanto riportato da La Nazione, ha lanciato la notizia che l'ex diesse della Lazio può entrare a far parte dello staff della Fiorentina. Non sono stati approfondite le mansioni e il ruolo che occuperebbe l'ex biancoceleste, ma Tare è un profilo che potrebbe rietrare nei canoni del futuro management della Fiorentina. La tv albanese ne parla come possibile soluzione per l'estate in vista della prossima stagione. Non rimane che attendere e capire se il direttore sportivo, dopo un anno sabbatico, si rimetterà al lavoro con la società toscana.

Secondo Sportmediaset, Tare potrebbe sostituire Pradè che si svincolerà a fine anno e gestire così il calciomercato gigliato.