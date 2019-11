Lazio, Lukaku tra fastidi e precauzione: il belga ancora lavora part-time

Ventinove minuti più recupero, un assist e l'ovazione del popolo biancoceleste, felice di aver ritrovato il treno belga sulla fascia sinistra. E poi? E poi via, di nuovo in deposito per dei lavori di manutenzione. Ci vuole tempo, Lukaku lo sa bene. Così come la Lazio, cosciente che per un fisico possente come quello dell'ex Ostenda non possa bastare una normale riabilitazione. Anche perché Lukaku, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha rischiato di dire addio alla propria carriera. La doppia operazione al ginocchio l'ha salvata, ma Jordan resta sotto stretta osservazione. Ieri ha accusato qualche fastidio: ergo, niente partitella con la Primavera. Ogni minimo problema equivale a un nuovo stop precauzionale, lo staff medico e Simone Inzaghi non vogliono prendersi rischi inutili. Almeno fino a gennaio, dunque, è previsto solo lavoro part-time per Lukaku. È un peccato che non sia stato inserito nella lista per l'Europa League, avrebbe consentito al mister di velocizzare il rodaggio, ma l'esterno resta a disposizione per qualche scampolo di gara in campionato. Nel momento del bisogno - piccoli fastidi permettendo - il belga potrà entrare e cercare di spaccare la partita nell'ultima mezzora. Magari riuscendoci, come a Firenze. E un passo alla volta, con Jony sempre più mezzala e Lulic che sempre piú necessità di rifiatare, Jordan potrebbe centrare una promozione: dal precariato al posto fisso, la Lazio ha bisogno del suo treno sulla fascia sinistra.

CALCIOMERCATO LAZIO: LA SITUAZIONE RINNOVI IN CASA BIANCOCELESTE

CALCIOMERCATO LAZIO, SI SONDA UN ATTACCANTE PER GIUGNO

TORNA ALLA HOMEPAGE