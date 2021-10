Lazio – Marsiglia, match per pochi: il dato sui biglietti venduti

RASSEGNA STAMPA - Domani la Lazio affronterà l’Olympique Marsiglia all’Olimpico, gara valida per la terza giornata della fase a gironi di Europa League in programma alle 18:45. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, nella giornata di ieri sono stati raggiunti 4000 tagliandi venduti. Va ricordato che la trasferta è vietata per chi della tifoseria ospite e sugli spalti saranno dunque prevalentemente supporter laziali. I biglietti sono in vendita fino a domani e non si esclude che il dato possa aumentare e raggiungere quota 6000 come avvenuto nel precedente match di Europa contro il Lokomotiv Mosca.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

FORMELLO - Lazio, Luis Alberto torna in gruppo: testa al Marsiglia