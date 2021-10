FORMELLO - Lazio, Luis Alberto torna in gruppo: testa al Marsiglia

FORMELLO - Tutto in gruppo dall’inizio alla fine: Luis Alberto si è riaggregato dopo il giorno di riposo aggiuntivo rispetto ai compagni. Ieri era rimasto a riposo per un leggero fastidio al ginocchio, oggi pomeriggio è tornato ad allenarsi regolarmente completando la seduta, prove tattiche comprese. Abbondanza a centrocampo per Sarri, può scegliere tra l’intero ventaglio di opzioni. Cataldi in vantaggio su Leiva in regia, ai suoi lati tutti in corsa. Da Basic, l’uomo che ha dato “solidità” (cit.) contro l’Inter, ad Akpa Akpro, passando per Milinkovic e proprio il Mago, pronto a tornare titolare dopo la panchina di sabato scorso. Davanti spera in una chance Zaccagni, potrebbe prendere il posto di Pedro permettendo allo spagnolo di rifiatare in vista di Verona. Immobile favorito su Muriqi, Felipe Anderson è uno dei più in forma e difficilmente verrà risparmiato. Domenica in campionato saranno squalificati Acerbi e Luiz Felipe: i due giocheranno con il Marsiglia lasciando poi il posto a Patric e Radu al Bentegodi. Lazzari sulla destra, a sinistra uno tra Marusic e Hysaj. In porta Strakosha verso una nuova opportunità come accaduto contro Galatasaray e Lokomotiv Mosca.