Lazio, Marusic centra un record negativo che mancava da sei anni
RASSEGNA STAMPA - Dal tentativo di anticipare i tempi a una ricaduta che lo costringerà ancora ai box. La Lazio perde ancora Adam Marusic: il montenegrino è alle prese con un affaticamento muscolare e salterà la gara con il Monza.
Sarà la quinta consecutiva saltata da Marusic con la maglia della Lazio: una rarità per il montenegrino, che negli anni a Formello ha sempre dimostrato affidabilità dal punto di vista fisico.
Non a caso, riporta l’edizione odierna del Messaggero, lo stop di cinque gare di fila valgono il raggiungimento di un record negativo che era già stato toccato nel luglio 2020, quando però le cinque gare arrivarono nel periodo di due settimane quando si dovevano recuperare le gare post Covid e non nel mese e mezzo di assenza attuale.