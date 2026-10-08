Lazio, Marusic centra un record negativo che mancava da sei anni

08.10.2026 09:15 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, Marusic centra un record negativo che mancava da sei anni

RASSEGNA STAMPA - Dal tentativo di anticipare i tempi a una ricaduta che lo costringerà ancora ai box. La Lazio perde ancora Adam Marusic: il montenegrino è alle prese con un affaticamento muscolare e salterà la gara con il Monza.

Sarà la quinta consecutiva saltata da Marusic con la maglia della Lazio: una rarità per il montenegrino, che negli anni a Formello ha sempre dimostrato affidabilità dal punto di vista fisico.

Non a caso, riporta l’edizione odierna del Messaggero, lo stop di cinque gare di fila valgono il raggiungimento di un record negativo che era già stato toccato nel luglio 2020, quando però le cinque gare arrivarono nel periodo di due settimane quando si dovevano recuperare le gare post Covid e non nel mese e mezzo di assenza attuale.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.