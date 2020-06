Lazio, Montesano: "A Lotito ho proposto un film sulla nostra storia! Scudetto? Non si dice..."

Enrico Montesano è uno dei vip più storici che la Lazio può annoverare tra i suoi tifosi e che ieri ha compiuto 75 anni. L'attore romano non poteva mancare tra i testimonial dell'iniziativa 'Tu non sarai mai sola': come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, esserci era suo diritto, come ricorda scherzando lo stesso Montesano nel video promozionale: "Da ragazzino mi ripetevano 'A Enri’, sei ‘na sagoma!'. 'Sei ‘na sagoma doppia…', quando invece si riferivano alla fede laziale". La Lazio è per Montesano un amore irrazionale, che lo ha colto da bambino nonostante fosse nato a Garbatella e la mamma fosse di Testaccio, quartieri notoriamente più giallorossi che biancocelesti. E sullo scudetto non si sbilancia: "Non si deve dire, sono un po’ scaramantico. Faccio soprattutto scongiuri estemporanei. Non siamo partiti con questo obiettivo, ci siamo fermati in un momento di grande forma. Avevamo battuto due volte la Juve, l’umore era ottimo e non credo sia cambiato. Vediamo... Arriva il caldo, ci sono tante partite, diversi fattori possono incidere". Una battuta poi su un eventuale film biancoceleste: "L’ho detto a Lotito all’ultima cena di Natale: 'Preside’, vorrei fare un film sulla nostra storia!'. Ho chiesto una mano, poi non abbiamo avuto modo di incontrarci per i vari impegni. Certo, lui dovrebbe essere la mia spalla".