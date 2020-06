Lazio, tifo via smartphone: allo studio la possibilità di portare le voci dei tifosi all'Olimpico

Dopo le sagome cartonate, nell'Olimpico del periodo post pandemia potrebbe arrivare un altro supporto per cercare di far sentire meno la mancanza dei tifosi alla Lazio. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il presidente Lotito starebbe pensando di aggiungere una colonna sonora alle partite casalinghe degli uomini di Inzaghi, utilizzando un espediente simile all'app testata in Giappone tramite cui i tifosi potrebbero far sentire la propria voce dallo smartphone attraverso gli altoparlanti dell'Olimpico. Ovvio che si tratta di espedienti per rendere meno desolante la vista (e il suono) dell'impianto vuoto, ma che potrebbe presentare qualche problema tecnico, come un ritardo tra le azioni in campo e le reazioni "sugli spalti". Lotito starebbe studiando il progetto di fattibilità attraverso la consulenza di un fisico-informatico, pensando anche alla riproduzione dei cori dei tifosi. In casa ci sarà da affrontare Fiorentina, Milan, Sassuolo, Cagliari e Brescia, si cercano soluzioni per non lasciare soli Immobile e compagni.