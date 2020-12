Lazio - Napoli, dubbio in attacco per Inzaghi: aperto il ballottaggio Correa-Caicedo

Mancano due giorni alla gara dell'Olimpico tra Lazio e Napoli, match chiave per il prosieguo della stagione. Inzaghi e Gattuso provano a rimediare alle assenze e a scegliere il miglior 11 titolari. Se Rino dovrà fare a meno di Insigne, Mertens e Osihmen, Simone dovrà cercare di sostituire Lucas Leiva e probabilmente anche Acerbi. I biancocelesti scenderanno in campo con il consueto 3-5-2, qualche dubbio in difesa e centrocampo titolare con Escalante in cabina di regia. Il ballottaggio più importante è quello offensivo. Certo di una maglia da titolare Ciro Immobile che continua a dare garanzie in zona gol. Il suo partner d'attacco sarà uno tra Caicedo e Correa con quest'ultimo leggermente favorito, ma con l'ecuadoriano che scalpita visto le ultime prove deludenti del Tucu. La scelta spetta a Inzaghi e dipende da come vorrà affrontare la retroguardia partenopea formata da Koulibaly e Manolas: se con una punta vera e una che gli gira intorno o con due centravanti forti fisicamente.

LAZIO, LOTITO A FORMELLO

LAZIO; ACERBI PROVA A STRINGERE I DENTI

TORNA ALLA HOME