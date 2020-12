Lazio, Lotito di nuovo a Formello: non si esclude il vertice con Inzaghi

Lotito è tornato in scena e, da qualche mese, sta prendendo decisioni che in precedenza aveva delegato ai suoi collaboratori. Il patron, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha diviso di nuovo le competenze, sventato possibili intrusioni nel reparto dei preparatori atletici e intervenuto per far rientrare il club manager Peruzzi a Formello. Allo stesso modo il presidente della Lazio vuole chiarire il futuro di Simone Inzaghi. Il giorno dopo la qualificazione agli ottavi di Champions, Lotito aveva garantito che l'incontro per il rinnovo ci sarebbe stato entro Natale. Un prolungamento con durata da stabilire, forse solamente di un altro anno, e ritocco dell'ingaggio. Poi è calato il silenzio e le ultime due partite - sconfitta col Verona e pari a Benevento - non hanno aiutato a dare un'accelerata alla situazione. Ma il futuro del tecnico rimane una priorità. Davanti ci sono gli ottavi di Champions e una stagione tutta da giocare: un ribaltone sarebbe una scelta folle e immotivata.

DI NUOVO A FORMELLO - Sta onorando gli impegni relativi agli stipendi e, anche per questo, Lotito si aspetta tanto dalla squadra. Ha fatto sul mercato ciò che gli era stato chiesto da Tare e Inzaghi sulla base del budget disponibile. Negli ultimi mesi ha aumentato la pressione sui suoi collaboratori: per lui lo scudetto era un obiettivo alla portata. Oggi tornerà a Formello per parlare nuovamente con la squadra e per presentare Roberto Rao, nuovo portavoce e responsabile della comunicazione. Non si esclude un colloquio con il tecnico che non c'è stato dopo l'ultimo match di Serie A.

