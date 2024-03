Lazio, ora è il turno di Tudor: date e dettagli del nuovo ciclo

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Inizia l'era della Lazio di Igor Tudor. Rientrato per il week-end a Spalato, il tecnico ha seguito e studiato la squadra in televisione contro il Frosinone. Si sta preparando per tornare presto a Roma (lunedì o martedì): ha firmato e restituito via mail il contratto fino al 2025. L'accordo sarà perfezionato e depositato all'inizio della prossima settimana e non è prevista alcuna opzione per il rinnovo.

Adesso perciò rimane solo da completare lo staff tecnico che accompagnerà l'ex allenatore del Marsiglia nella Capitale. La società biancoceleste sta lavorando per ingaggiare Ivan Javorcic, che sarà il fidato vice del croato. Tomislav Rogic, invece, diventerà il nuovo preparatore dei portieri. Giuseppe Maiuri farà il match analyst lavorando a stretto contatto con Enrico Allavena, ormai a Formello da dieci anni. Alessandro Fonte e Simone Fugalli (promosso dalla Primavera) si occuperanno della preparazione atletica fino a fine stagione.

Il primo allenamento di Tudor andrà in scena soltanto mercoledì e non martedì, come riportato da Il Corriere dello Sport. Nessuna variazione sul programma, è lo stesso proposto e deciso in precedenza da Sarri (prima delle dimissioni) e da Martusciello, che ha guidato la squadra fino a oggi. Con ogni probabilità, il tecnico ischitano verrà sollevato dal suo incarico e non rimarrà in biancoceleste. La nuova Lazio sta prendendo forma, inizia una nuova era.

