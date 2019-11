Lazio, presenze record in trasferta: esodo biancoceleste a Reggio Emilia

Dai meno degli 850 alla prima a Genova contro la Sampdoria, ai circa 2000 di Sassuolo. In tutti questi mesi la Lazio è cresciuta e con essa anche il suo pubblico. Come riportato dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, nonostante il caro biglietti per entrare al Mapei Stadium di Reggio Emilia - con il settore ospiti che ha raggiunto i 38,50 euro (35 più altri 3,50 di commissioni) -, il tifoso biancoceleste non si è dato per vinto e tra oggi e domani saranno 2000 i supporters che raggiungeranno Reggio Emilia con l'intento di accompagnare la Lazio verso un'altra vittoria. Anche più di San Siro, più del Franchi e del Dall'Ara: i laziali presenti domani a Reggio Emilia faranno registrare numeri da record per quanto riguarda le trasferte stagionali sin qui, superando ampiamente anche i 1500 tifosi presenti in Scozia contro il Celtic. La Lazio c'è, e con lei non possono mancare i suoi tifosi.

Pubblicato il 23/11 alle ore 08:00