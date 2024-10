Lazio, Provedel e Mandas: la porta non è doppia. E Baroni...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Non sarà doppia la porta della Lazio e non ci sarà “Provedel o Mandas”. Non esiste un portiere di Coppa e uno di campionato, il friulano resta il titolare inamovibile e il greco è il suo vice. Questi sono i ruoli, poco e niente è cambiato dopo il lancio del ventitreenne in Europa League. Mancava solo lui, oltre a Gigot, all’appello degli esordienti. Le staffette, eventualmente, verranno valutate di partita in partita, così come è successo in occasione di Lazio-Nizza. Quella sfida probabilmente è stato un segnale, casualmente o forse no all’indomani, riporta Il Corriere dello Sport, si è discusso del rinnovo di contratto del biancoceleste. Il padre e i suoi manager sono stati ricevuti a Formello, si va verso un prolungamento fino al 2029.

Al di là delle strategie di mercato, per Baroni i patti sono chiari. Provedel è il punto di riferimento e di forza della Lazio. In queste prime partite stagionali il suo apporto è stato fondamentale, ha salvato più volte la squadra evitando di incassare gol pesanti. Mandas rappresenta il futuro, la società ci conta e punta su di lui. Non sarà l’eterno secondo, può aspirare a un posto da titolare. Tenuto per garantire al tecnico due portieri all’altezza, ma per il momento non ancora alla pari.

