Lazio, Radu rientra in gruppo: risolto il problema al flessore

Stefan Radu sta per tornare. Il difensore della Lazio era fuori dall’indimenticabile serata di San Siro (2-1 ai danni del Milan) per colpa di una lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, gli esami strumentali effettuati mercoledì 13 novembre hanno rivelato che il romeno è guarito ed è ora pronto a tornare a completa disposizione di mister Simone Inzaghi. Un recupero importante di un titolare del reparto arretrato, che potrà dunque dare il proprio contributo nel tour de force che attende i biancocelesti, attesi da 7 partite in 21 giorni dopo la sosta per le nazionali. Previsto per l’inizio della prossima settimana il totale rientro in gruppo del giocatore, che però potrebbe già allenarsi con i compagni (evitando le fasi più intense) in questi giorni.

