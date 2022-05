Lazio, record di partecipazioni europee. E sarà testa di serie...

Fonte: Diletta Riccelli - Lalaziosiamonoi.it

L’8 settembre per la Lazio comincerà l’ennesima avventura europea. La squadra biancoceleste negli ultimi anni si è qualificata ben sei volte di fila. Un ottimo risultato che è stato superato solo nell’era Cragnotti (12 consecutive di cui 4 in Champions). La competizione prenderà forma il 26 agosto con i sorteggi dei gruppi, per poi proseguire agli inizi di settembre con la fase a gironi. L’obiettivo più ambizioso è senza alcun ombra di dubbio la finale alla Puskas Arena nel maggio del 2023, ma oltre i quarti di finale, la squadra non è si è mai spinta. La Lazio detiene anche il record di partecipazioni: 10 volte su 14 competizioni complessive (come Ajax e Salisburgo).

TESTA DI SERIE- La lazio sarà testa di serie. La squadra di Sarri è quasi certa di trovarsi fra le prime otto per la questione riguardante il ranking. Sopra di lei, con un numero superiore troviamo squadre come Arsenal e Manchester United. Diverse le squadre già qualificate con cui la Lazio potrebbe scontrarsi: Nantes e Rennes, Union Berlino, Feyenoord e molte altre. Il fischio di inizio avverrà quindi l'8 settembre per il primo gruppo, per poi proseguire nel mese di ottobre. Il 3 di novembre segnerà la fine della fase a gironi. Un trofeo che manca da 23 anni e che con una campagna acquisti edificante, potrebbe entrare nelle possibilità della squadra di Sarri.

