Europa League 2022/2023: le squadre qualificate insieme alla Lazio

La maggior parte dei principali campionati nazionali in giro per l’Europa si sono conclusi emettendo i loro verdetti. In chiave Lazio quelli che interessano maggiormente sono quelli inerenti alle formazioni qualificate alla prossima Europa League. In Italia insieme ai biancocelesti ci sarà la Roma, mentre l’Inghilterra propone due colossi come Arsenal e Manchester United. Meno blasonate, ma non per queste meno pericolose le compagini spagnole e tedesche, ovvero il Betis Siviglia, Real Sociedad, Union Berlin e Friburgo. In Francia ad affiancare l’ormai abitudinario Rennes (già affrontato dalla Lazio nel 2019) ci sarà il Nantes, altra vecchia conoscenza non propriamente piacevole per biancocelesti, che nella Champions League 2001/2002 vinse entrambe le sfide. Chiudono il quadro lo Sporting Braga e il Feyenoord. Per quanto concerne le altre partecipanti, 10 usciranno dai play-off di Europa League a cui sono qualificate al momento Gent, Austria Vienna, Heart of Midlothian , Dnipro-1, Partizan Belgrado e Slovacko. Le restanti 10 saranno invece le perdenti dei vari play-off di Champions League.