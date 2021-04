Lazio, rincorsa Champions senza mezze misure: sono 13 le gare consecutive senza pareggi

Non conosce mezze misure la Lazio di Simone Inzaghi che non pareggia da ben 13 partite consecutive (10 vittorie e 3 sconfitte). L'ultimo segno X per i biancocelesti risale al 3 gennaio nell'1-1 di Marassi contro il Genoa e in totale solo 4 volte la squadra di Inzaghi si è divisa la posta in palio con il proprio avversario quest'anno (Inter e Juventus in casa, Benevento e Genoa fuori). I capitolini sono secondi solo a Napoli e Crotone, rispettivamente 2 e 3 pareggi totali in campionato, e con questi numeri hanno inanellato la serie di gare senza pareggi più lunga della gestione Inzaghi. Dall'aprile 2016 infatti, riporta la rassegna stampa di Radiosei, la Lazio era giunta al massimo a 12 gare consecutive tra vittorie e sconfitte, abbracciando due campionati tra maggio e novembre 2018. Ora, da qui fino alla fine del campionato, la Lazio avrà a disposizione altre 10 partite per inseguire il quarto posto e non sono ammessi passi falsi.

