Lazio senza limiti: tutti i numeri della nuova 'Banda del Gol"

RASSEGNA STAMPA - La Lazio al terzo posto, 17 mesi dopo. Dopo Sarri e Tudor, dopo un'estate di contestazione e scetticismo. Mai nella passata stagione, i biancocelesti erano stati così in alto: 19 punti di bronzo insieme ad Atalanta e Fiorentina, a -2 dall'Inter sul podio d'argento. Nove successi nelle prime tre partite stagionali. Baroni ha eguagliato il record di Petkovic, la miglior partenza nella storia della Lazio. Devastante e convincente, un'autentica macchina da gol, con una media di 2.6 a incontro negli ultimi otto. Trentuno reti, 22 in Serie A (ben nove in più rispetto allo scorso anno). E soprattutto con dodici marcatori diversi all'attivo. Alla lunga lista, riporta Il Messaggero, ora si aggiungono anche Patric e Tchaouna, l'unico elemento offensivo sino a domenica sera a digiuno. Ma la forza di questa Lazio non è solo nell'organico, ma in un approccio diverso, una consapevolezza aumentata quotidianamente, col lavoro giornaliero. In estate club e allenatore chiedevano pazienza, i tifosi temevano di dover attendere di nuovo chissà quanto per tornare in alto. Non è arrivato nemmeno l'inverno.

