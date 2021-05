Lazio – Torino è soprattutto Lotito contro Cairo: una sfida totale

Dopo ricorsi su ricorsi alla fine Lazio e Torino si sfideranno stasera alle 20:45 all'Olimpico, per una sfida che vale tanto soprattutto per i granata, alla ricerca di un punto per la salvezza: ma sarà anche soprattutto la sfida tra Lotito e Cairo, tra due mondi opposti che da quasi due anni si fanno “la guerra” a vicenda. I due, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, hanno rotto dal dicembre 2019, quando sfiorarono la rissa in assemblea di Lega. Poi lo scontro sui diritti tv, sul riprendere o meno con il campionato lo scorso anno, sulla vicenda legata ai tamponi: infine la tregua olimpica avvenuta a marzo, quando i due si abbracciarono in chiesa in occasione del funerale di Daniel Guerini.

RIFORMA E CAMPO – La scorsa settimana i due presidenti si sono ritrovati alleati in Lega per far promuovere la riforma che porterebbe a 18 squadre il campionato Primavera attualmente a 16, anche perchè sia Lazio che Torino, sono penultime in classifica a 19 punti e a 7 giornate dalla fine. Il progetto è stato però bocciato. Nella giornata di ieri poi Lotito è piombato a Formello, ha cenato con la squadra e l'ha caricata in vista del recupero con il Toro, c'è un campionato da onorare, e dopo che Lazio – Torino è stata “giocata” in tribunale, ora si passerà al campo, ma anche alla sfida a distanza sui seggiolini dell'Olimpico, tra i due presidenti, così diversi ma per tanti motivi anche legati.

