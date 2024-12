Lazio | Tre KO nelle ultimi incroci esterni: Lecce è diventata una trasferta-tabù

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Ripartire sì, ma le difficoltà non mancheranno. Lecce negli anni è diventata una trasferta tabù, basti pensare alle tre sconfitte negli ultimi tre incroci esterni, con Inzaghi e Sarri. Il primo nel luglio 2020, il secondo nel gennaio 2023 e il terzo nell'agosto successivo. Come riporta il Corriere dello Sport, Baroni incontrerà Marco Giampaolo per la terza volta - una vittoria per il tecnico del Lecce, una sconfitta. I precedenti risalgono a quando allenava la Sampdoria: 2-1 col Benevento nel 2017 e 1-0 col Frosinone nel 2019. Giampaolo, invece, ha incontrato 19 volte la Lazio in campionato: la formazione biancoceleste è quella contro cui le sue squadre hanno subito il maggior numero di gol (45).

Il pareggio (2-2) all'andata e la vittoria (1-0) al ritorno sono i precedenti di Baroni col Lecce, sempre col Verona. Ha allenato i giallorossi nel 2022/23, conquistando una delle salvezza miracolose degli anni che hanno preceduto il suo arrivo alla Lazio. È l'unico ad aver centrato la salvezza da giocatore e da allenatore. Sono rimasti otto giocatori del suo Lecce: Falcone, Baschirotto, Helgason, Gonzalez, Banda, Oudin e Berisha. "A Lecce ci sono solo bei ricordi. Ho avuto la fortuna, insieme a squadra, tifosi e società, di scrivere pagine di storia prima da calciatore e poi da allenatore. È una città che mi ha dato tanto e io ho cercato di dare tutto», una frase amarcord.

