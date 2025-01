Lazio, Zaccagni tiene tutti col fiato sospeso: oggi test decisivo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Baroni prepara la trasferta a Verona, ma con un filo d’ansia. Negli ultimi due giorni Zaccagni non si è allenato, è fermo da martedì per un affaticamento muscolare alla coscia. L’allarme, si legge nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, è però contenuto perché gli esami programmati a Villa Mafalda sono stati cancellati e sarebbe bastata l’ecografia del Lazio Lab per scongiurare l’ipotesi di una lesione. Il capitano dovrebbe tornare oggi in campo, sarà un test decisivo per lui. Il tecnico capirà se potrà averlo per la gara di domenica oppure dovrà sostituirlo.

Negli ultimi due mesi, complici i problemi fisici, il suo rendimento è un po’ calato e il gol non arriva da fine novembre nella partita col Bologna. Ha sempre giocato senza pause, eccetto in casi forzati, subendo un numero di falli che gli concedono il primato in campionato. Recuperarlo a pieno per la trasferta al Bentegodi sarebbe fondamentale per la squadra anche in chiave Europa. Inoltre, i prossimi due mesi stabiliranno anche il suo percorso azzurro. Il ct Spalletti lo continua a seguire e da qui a marzo, quando scatteranno le convocazioni per i quarti Nations League, il numero dieci si giocherà il posto.

