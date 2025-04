Roma, il punto sugli infortunati verso il derby: Pellegrini pronto a tornare

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Non solo il Bodo/Glimt, in questa settimana ci sarà anche il derby contro la Roma. Per la Lazio è ovviamente troppo presto per parlare di chi ci sarà o meno, ma i giallorossi stanno già preparando la sfida e cominciano ad emergere le prime soluzioni. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Ranieri ritrova Saelemaekers, di ritorno dalla squalifica, Rensch e anche Pellegrini, che si era fermato per un dolore al polpaccio.

Il capitano della Roma era rimasto in panchina contro la Juve proprio per questo motivo, ma spera di potercela fare per la stracittadina di domenica. In difesa Ranieri potrebbe optare per Celik nuovamente titolare, assieme a Mancini e Ndicka. Panchina, dunque, per Hummels, che di recente ha dichiarato che questa sarà la sua ultima stagione nel calcio professionistico.