Salernitana, l'ex patron Aliberti: "Spero Lotito rimanga, ha dimostrato tanto"

La Salernitana è tornata in Serie A dopo 23 dall'ultima promozione. All'epoca il club granata era guidato da Aniello Aliberti, che ha parlato della situazione attuale sulla multiproprietà. Le sue parole riportate dalla rassegna stampa di Radiosei: "Spero che Lotito rimanga. Tifo per una soluzione forse non percorribile, ma questa società ha dimostrato tanto in questi anni. Castori non è Delio Rossi ma se ha vinto due campionati di B significa che ha qualità. Non meritavamo il furto subito 22 anni fa". Il riferimento è alle polemiche suscitate dall'ultima giornata della stagione 1998-99 che determinò la retrocessione della Salernitana.

LAZIO - TORINO, LA PROCURA INDAGA SU CAIRO-IMMOBILE

LAZIO - TORINO, DA IAGO FALQUE A MURIQI: GLI EPISODI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO WEB