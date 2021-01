Serie A, il fattore campo non esiste più: mai tanti punti in trasferta in 90 anni

Il 2020 verrà ricordato per sempre come l'anno del Covid-19, l'anno in cui un terribile virus ha messo alle corde tutta l'umanità danneggiando diversi settori, tra cui quello sportivo. Lo sport, e il calcio in particolare, ha dovuto adeguarsi alla nuova situazione e alle norme che essa ha comportato. Una delle nuove regole adottate, forse la più importante, è la chiusura degli stadi. Per quasi tutto il 2020 non si sono visti tifosi allo stadio e il fattore campo non ha più inciso come prima sul risultato delle partite. È da tempo che non si assiste al pubblico che diventa il "dodicesimo uomo" e alla spinta della curva che conduce la squadra alla vittoria. Per la prima volta in 90 anni di Serie A, le squadre in trasferta stanno conquistando più punti di quelle che giocano in casa. Come riporta la rassegna stampa a cura di Radiosei, dopo 14 giornate di campionato, chi gioca nel proprio stadio ha raccolto 183 punti contro i 192 di chi viene ospitato, ovvero il 51,2%.

