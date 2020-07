Serie A, riapertura degli stadi: la Lega mette a punto un nuovo protocollo

La Lega prepara un nuovo protocollo. Questa volta non relativo alle disposizioni di sicurezza per il gruppo squadra, bensì alla riapertura degli stadi. A metà della prossima settimana, riporta la rassegna stampa di Radiosei, il materiale verrà inviato alla Federazione: un passaggio formale che farà in modo che il documento arrivi sul tavolo del governo. La richiesta si articola in oltre duecento pagine di lavoro e avrebbe come presupposto fondamentale, ovviamente, la tutela della salute. Nel piano, ogni stadio ha una specifica relazione, con dettagli sugli spazi e sulla peculiarità della struttura. L'idea sarebbe quella di una riapertura paziale, concedendo l'occupazione per un terzo degli impianti sportivi o, in qualche caso, anche in una percentuale maggiore. Decisivi per la risposta del governo saranno ovviamente i numeri dei contagi e la situazione generale del paese.

