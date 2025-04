Suor Paola, Delio Rossi ricorda: "Le era rimasto nel cuore un episodio con Maestrelli"

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il mondo biancoceleste piange la scomparsa di Suor Paola, molto più di una semplice tifosa. I funerali saranno domani alle 10:30, presso la Chiesa Gran Madre di Dio. In molti hanno espresso il loro dolore per la sua scomparsa, tra questi anche Delio Rossi che, durante un'intervista alla Gazzetta dello Sport, ha raccontato del loro legame: "Sapevo che fosse laziale, ma chiese espressamente al nostro storico team manager dell'epoca, Maurizio Manzini, di conoscermi. Fu così che andai per la prima volta nella casa famiglia che Suor Paola aveva messo su per le ragazze madri e gli orfani. [...] Cominciammo addirittura a vederci almeno una volta a settimana".

Il pensiero di Suor Paola era rivolto sempre verso i più bisognosi e Delio Rossi si è avvicinato al suo mondo con naturalezza. Il legame che si era creato era forte, un'amicizia che ha spinto l'ex allenatore biancoceleste anche a un episodio bizzarro, ovvero quando lo spinse a tuffarsi in una nota Fontana di Roma dopo la vittoria in un derby: "Effettivamente vincemmo quella partita e Manzini, al telefono con Suor Paola, mi riferì che lei stava dicendo che non stavo rispettando la promessa fatta. Allora decisi di andare, arrivai all'una di notte del 16 dicembre. Alla fontana c'ero però solo io, lei no. Mi aveva fatto uno scherzetto. E io mi tuffai, come promesso".

Poi c'è la Lazio, che si è distinta come ente morale e che è entrata nel cuore di Suor Paola per un episodio in particolare: "Le era rimasto nel cuore un episodio di tanti decenni fa, quando Tommaso Maestrelli, l'allenatore dello scudetto vinto nel 1974, le regalò diverse magliette in modo che potesse donarle ai suoi bambini". Delio Rossi si apre alla Gazzetta e ricorda anche di quando fece il cameriere per lei, era una cena di beneficenza. Il Mister ricorda colei che era diventata un'amica, una donna dal cuore grande.