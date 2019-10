Italia Under 19, Armini convocato per lo stage pre-qualificazioni europee

Nell'Italia Under 19 c'è anche un po' di Lazio. A partire da Bollini, ct ed ex allenatore delle giovanili biancocelesti, fino a Nicolò Armini. Il capitano della Primavera è stato convocato per lo stage che anticiperà le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria, previste dal 13 al 19 novembre in Emilia Romagna. Questa volta il giovane difensore, costretto a rigettare l'ultima convocazione per un fastidio muscolare, risponderà presente. Il raduno della baby nazionale è stato fissato per lunedì 28 ottobre, il giorno che segue la partita della Primavera sul campo del Sassuolo. Prima la Lazio, poi la nazionale. La crescita di Armini procede senza intoppi.

