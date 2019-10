Fiorentina - Lazio, i convocati di Montella: squadra al completo, c'è Pedro

Manca poco a Fiorentina - Lazio, l'occasione per i biancocelesti di lasciarsi alle spalle la sconfitta del Celtic Park e riprendere la corsa in campionato. Dinnanzi alla squadra di Inzaghi si presenterà una viola in forma e al completo, perché Montella non lascerà a casa neanche un componente della sua rosa. In attacco si prevede il tandem "leggero" Chiesa-Ribery, ma tra i convocati per la seconda volta consecutiva figura il giovane prospetto Pedro. Attenzione anche a Vlahovic, altra opzione che l'ex Roma potrebbe lanciare in corsa. Di seguito, ecco la lista dei convocati della Fiorentina.

Portieri: Dragowski, Terracciano;

Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Ranieri, Venuti;

Centrocampisti: Badelj, Benassi, Castrovilli, Cristoforo, Pulgar, Zurkowski;

Attaccanti: Boateng, Chiesa, Ghezzal, Pedro, Ribery, Sottil, Vlahovic

FIORENTINA - LAZIO, LA CONFERENZA STAMPA DI INZAGHI

FIORENTINA - LAZIO, LA CONFERENZA STAMPA DI MONTELLA

