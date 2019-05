Lazio, Inzaghi convoca otto Primavera: a Torino un'occasione per tanti

Una Lazio giovane con tanta voglia di crescere e diventare grande. Si coltivano sogni, si spera e si gioisce. La Primavera, dopo la vittoria dei play-off, che hanno regalato la promozione nella massima serie, si è salutata ieri con l'ultimo allenamento stagionale che ha preceduto le vacanze. Per molti però, non è ancora arrivato il momento di smettere di faticare. Inzaghi infatti, con l'Europa League già raggiunta, ha deciso di portare con sé otto giovani del gruppo di Bonacina per l'ultimo impegno di campionato. Alia, Armini, De Angelis, Zitelli, Bianchi, Abukar, Cerbara e Capanni saliranno sul treno che scorterà la Lazio fino a Torino. Un'occasione unica per molti di loro, che sperano di poter giocare uno scampolo di partita. Lo scorso lunedì contro il Bologna era toccato al capitano Armini (che già aveva esordito in Europa League contro l'Apollon Limassol). Chissà che questa non possa essere l'occasione giusta anche per gli altri.



LAZIO, IN SCENA LE PROVE ANTI-TORINO: ECCO LA PROBABILE

PRIMAVERA, IL FUTURO DI BONACINA è TUTTO DA DECIDERE

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE