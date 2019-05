PRIMAVERA - Lazio, Bonacina al bivio: vertice con la società

Il futuro di Bonacina non è scontato. Nonostante la promozione in Primavera 1 della Lazio, il tecnico biancoceleste potrebbe lasciare la capitale. Nei giorni scorsi ci sono stati degli incontri con Tare, la settimana prossima andrà in scena quello decisivo. La società aveva chiesto la promozione diretta. Promozione che invece è arrivata coi play-off. Il contratto di Bonacina è in scadenza il 30 giugno: si valuta se rinnovarlo o meno. La suggestione - riporta la rassegna di Radiosei – porta al nome di Tommaso Rocchi, fresco vincitore del campionato con gli Under 14. Sicuramente l’ex attaccante biancoceleste arriverà a sedere sulla panchina della Primavera: per lui è previsto un percorso simile a quello fatto da Simone Inzaghi. Intanto c’è da decidere il futuro di Bonacina, che nel frattempo ieri ha salutato i suoi ragazzi al termine dell’ultimo allenamento stagionale.

LAZIO, OCCHI DELLA PREMIER SU STRAKOSHA

LAZIO, LULIC E IL FUTURO

TORNA ALLA HOMEPAGE