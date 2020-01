Lazio Primavera, Falbo: "Abbiamo tanti rimpianti. Arbitri? Non ci sono alibi..."

La Lazio Primavera, la scorsa domenica, è uscita sconfitta dalla partita contro il Sassuolo, giocata al 'Fersini' a qualche ora dal derby della Capitale. Uno dei protagonisti del match, Luca Falbo, ha analizzato la partita ai microfoni di Lazio Style Radio: "Abbiamo tanti rimpianti per la sconfitta, l'atteggiamento iniziale è stato sbagliato e ci è costato la partita. Nella ripresa abbiamo avuto le occasioni per riprenderla ma ci è mancato ancora una volta il cinismo e la cattiveria in zona gol. Siamo stati anche sfortunati con gli episodi arbitrali ma questo non deve essere un alibi. Siamo stati ingenui nel fermarci a protestare e prendere gol subito dopo. In casa stiamo faticando, è un problema di testa. Adesso pensiamo alle prossime partite e recuperiamo morale, così da migliorare la classifica. Ci aspettano tutte finali".

