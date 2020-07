Lazio Primavera, il Grosseto pensa a Kalaj e Alia: la situazione

Kalaj e Alia finiscono nei radar del Grosseto. I due giocatori della Lazio Primavera hanno ricevuto gli apprezzamenti del club toscano, alle prese con i vari adempimenti burocratici per la partecipazione al campionato di C e alla costruzione di una rosa adatta alla categoria. I due, entrambi classe 2000, hanno svolto l'intera stagione da fuoriquota con la formazione guidata da Menichini. Secondo quanto riporta grossetosport.com, Kalaj avrebbe già visitato il centro sportivo di Roselle la settimana scorsa in compagnia del proprio agente. il difensore ha firmato l'anno scorso un triennale con il club biancoceleste. Gode della stima del ds Tare, a cui non dispiacerebbe l'esperienza in prestito in un'altra piazza per tornare più pronto e conquistarsi un posto nella Lazio. Alia ha svolto l'ultimo ritiro estivo con Simone Inzaghi, che l'ha convocato alcune volte sia in campionato che in Europa League. Anche per lui quella di Grosseto potrebbe essere un'ottima chance per crescere.

