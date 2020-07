Calciomercato Lazio, pazza idea David Silva: lo spagnolo a cena con Tare

Un’indiscrezione che avrebbe del clamoroso. La Lazio punta David Silva. Ecco il rinforzo per la Champions League, il colpo da 90 che alzerebbe a dismisura il livello della rosa biancoceleste. Un'operazione "alla Klose" che i tifosi si aspettano dalla società. A riportare la notizia è stato Alessio Buzzanca che, tramite il proprio profilo Twitter, ha lanciato la bomba. Non una semplice suggestione: a quanto pare ci sarebbe già stato un contatto tra Tare e il fantasista spagnolo. Cena a Roma per definire i dettagli dell’accordo economico. Il contratto di David Silva con il Manchester City è scaduto, si tratta di un calciatore svincolato, libero di firmare per il suo prossimo club. Dopo aver dato l’addio ai Citizens, il classe 1986 sta valutando con attenzione la prossima destinazione. Da una parte si era parlato di un possibile ritorno a Valencia, dall’altra il trasferimento in MLS, all’Inter Miami di Beckham. Adesso la Lazio. Per il momento solo di una voce, ma quello di David Silva è un nome che fa viaggiare la fantasia dei tifosi.