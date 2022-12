Lazio Primavera, sfida allo Spezia: nel mirino la sesta vittoria consecutiva

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi la Lazio Primavera incontra lo Spezia. I baby biancocelesti cercano il sesto successo consecutivo in campionato. I ragazzi di Sanderra giocheranno con il lutto al braccio in memoria di Sinisa. Stamattina c'è un motivo in più per centrare il risultato pieno. Come riporta la rassegna di Radiosei, la classifica, grazie alle cinque vittorie consecutive, si è accorciata: ora la Lazio è seconda insieme all'Ascoli a -1 dal Benevento, nuova capolista dopo l'ultimo weekend. Situazione convocati: recuperato in difesa Ruggeri, a centrocampo assente Bertini, impegnato con la prima squadra nel ritiro in Turchia. Per questa ragione, come fuoriquota, dovrebbe essere inserito nella lista Marino (classe 2001).

TORNA ALLA HOMEPAGE