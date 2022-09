PRIMAVERA - Lazio, debutto in casa per i ragazzi di Sanderra: al Fersini arriva il Monopoli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Prospero Scolpini/TuttoSalernitana.com

Gli aquilotti di mister Sanderra sono pronti a scendere in campo. Allo stadio MIrko Fersini i biancocelesti accolgono il Monopoli nel match in programma alle ore 16.00. Vietato sbagliare per i biancocelesti uscito sconfitti all'esordio nella gara contro l'Ascoli. L'obiettivo è quello di risalire in Primavera 1 alla fine della stagione e per centrarlo bisogna iniziare a fare punti.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il tecnico avrà a disposizione Ruggeri, Bigonzoni e il nuovo classe 2006 Saná Fernandes. Ancora out invece Floriani Mussolini.