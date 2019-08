PRIMAVERA - Lazio, ecco il calendario: esordio col Sassuolo, derby alla nona

Dopo il sorteggio del tabellone della Coppa Italia, la Lega ha reso noto anche il calendario del prossimo campionato di Primavera 1. La Lazio di Menichini esordirà in trasferta contro il Sassuolo, la prima in casa sarà invece con la già conosciuta Pescara (prima nel girone B della Primavera 2 la scorsa stagione). Il derby è in programma invece per la nona giornata: andata il 23 novembre al Fersini di Formello. Ecco di seguito il calendario completo.

LAZIO, QUARTO GIORNO DI RITIRO A MARIENFELD

LAZIO, LA DIRETTA DEL CALCIOMERCATO

TORNA ALLA HOMEPAGE