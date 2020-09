PRIMAVERA - Lazio, l'esordio casalingo non sarà al Fersini: si gioca ad Ardea

Con una nota ufficiale la Lazio ha comunicato che la prima sfida casalinga della formazione Primavera, quella di giovedì contro il Cosenza in Coppa Italia, non si giocherà al Fersini di Formello, bensì ad Ardea. Ecco quanto si legge: "La Lega di Serie A TIM ha comunicato che la gara Lazio-Cosenza, valida per il Primo Turno Eliminatorio della Coppa Italia Primavera, si disputerà giovedì 24 settembre 2020 alle ore 15:00 presso il Campo 'Marzucchi' di Ardea, anziché presso il campo 'Fersini' del Centro Sportivo di Formello".

