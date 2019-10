PRIMAVERA - Lazio, Menichini: "Contro l'Atalanta ce la giocheremo"

Il tecnico della Primavera della Lazio Menichini ha parlato del momento della squadra ai microfoni di Lazio Style Channel: “Abbiamo commesso degli errori individuali contro la Sampdoria, abbiamo comunque fatto una buona prestazione con un’ottima circolazione di palla. Poi abbiamo regalato alla Sampdoria dei palloni che non ci si può permettere di concedere. La sfida con l’Atalanta? Si tratta di una squadra forte, che viaggia a punteggio pieno. Noi ci vogliamo giocare le nostre possibilità, dobbiamo avere uno spirito massimale di sofferenza da parte di tutti. Dobbiamo essere in grado di spegnere le fonti di gioco dell’Atalanta, non sarà facile. Per quel che riguarda Raul Moro stiamo aspettando il tesseramento, è bravo ed ha grande qualità. Sta cercando di capire il calcio italiano e vuole imparare bene la lingua per inserirsi al meglio”.

