PRIMAVERA - Lazio, Menichini: "Dovevamo chiuderla prima. Risultato severo"

Al termine della partita tra Lazio e Genoa del campionato Primavera, il tecnico biancoceleste Menichini ha commentato la sconfitta ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3: "Abbiamo avuto 2/3 occasioni per raddoppiare che non siamo riusciti a concretizzare. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ma il gol del pareggio ci ha destabilizzato. La prestazione però nel primo tempo c'è stata: abbiamo fatto buone cose. Il Genoa al momento sta meglio di noi, ha giocatori prestanti che alla lunga hanno avuto la meglio. I nuovi arrivi? Marino è stato preso, ma Distefano ancora no. Io sono concentrato sui giocatori che ho, poi vedremo se si muoverà qualcosa sul mercato. Per ora penso al gruppo che ho. In certe partite meritavamo di più, ma penso che la classifica rispecchi ciò che si è fatto sul campo. Purtroppo oggi potevamo chiuderla, ma alcuni episodi sono stati sfortunati: il risultato mi sembra troppo severo".

