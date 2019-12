PRIMAVERA - Lazio, passo indietro col Torino. I granata vincono di misura

La Lazio esce sconfitta dal confronto contro il Torino al Filadelfia. Ai granata basta una rete fortunata di Singo al 77esimo per ottenere 3 punti in classifica che valgono il sorpasso sui biancocelesti. I capitolini sono impalpabili per almeno 80 minuti di gioco, subiscono le offensive dei padroni di casa lasciando il pallino del gioco sempre agli avversari. A stento si registra qualche ripartenza fermata sul nascere. Furlanetto indeciso nelle uscite, ha il merito di tenere a galla i suoi per buona parte della gara, poi non può nulla sul vantaggio del Toro. Nel finale la Lazio prova a trovare il pareggio, soprattutto con Falbo, che colpisce un palo quasi allo scadere, ma alla fine deve arrendersi. Un passo indietro rispetto alla prestazione messa in campo contro la Roma.

Primavera 1 TIM 2019-2020, 10ª giornata

Sabato 30 novembre 2019, ore 14:30

Stadio Filadelfia, Torino

Torino - Lazio 1-0 (77' Singo)

TORINO (3-5-2): Lewis, Ghazoini, Celesia, Singo, Enrici, Michelotti, Adopo (80' Garetto), Onisa, Rauti, Greco (71' Tesio), Lucca (80' Konè). A disp.: Trombini, Siniega, Rotella, Ricossa, Moreo, Odjoubie, Ibrahimi, Pirola. All.: Marco Sesia

LAZIO (4-3-3): Furlanetto; De Angelis, Armini, Kalaj, Petricca; Anderson, Bertini, Falbo; Shehu (57' Czyz), Zilli, Moro (16' Cerbara, 73' Russo). A disp.: Marocco, Peruzzi, Cipriano, Kaziewicz, Shoti, Cesaroni, Moschini. All.: Leonardo Menichini.

Arbitro: Matteo Marcenaro (sez. Genova)

Assistenti: D’Apice - Somma

Ammoniti: Rauti, Onisa, Celesia (T), Kalaj (L)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90'+4 - Termina qui il match, al Filadelfia passa il Torino.

90'+3 - Contropiede Toro, Rauti si presenta davanti a Furlanetto che la mette in calcio d'angolo con un grande intervento.

90'+3 - Ci prova dalla distanza Falbo, pallone a fil di palo.

90'+2 - Se ne vanno i primi due minuti di recupero. Lazio in pressing.



90' - 4 minuti di recupero per le speranze della Lazio.

89' - Palo di Falbo! L'esterno biancoceleste su punizione da zona defilata calcia potente a giro, il pallone si stampa sul legno con Lewis già battuto.

87' - Kalaj ferma con un fallo la ripartenza di Rauti. Giallo per lui. Era diffidato, salterà la prossima.

86' - Ammonito Celesia per perdita di tempo.

83' - Kone si invola verso la porta, entra in area, ma De Angelis con un gran recupero salva ancora la Lazio.

80' - Doppio cambio per il Toro. Dentro Konè e Garetto, al posto di Adopo e Lucca.

77' - La sblocca il Torino. Tiro dal limite di Onisa che finisce sui piedi di Singo. Il difensore del Toro indirizza in porta e appoggia alle spalle di Furlanetto. Un giocatore della Lazio tiene in gioco il calciatore granata, che inizialmente sembrava in evidente fuorigioco.

73' - Occasione Lazio!! Cross di Falbo dalla trequarti e colpo di testa di De Angelis, pallone di un soffio al lato.



73' - Zoppica Cerbara. Ultimo cambio per la Lazio, entra Russo.

69' - Prima azione costruita della Lazio. Cross di Bertini, Zilli al centro dell'area raccoglie una sponda di Falbo e calcia. Pallone deviato.

63' - Occasionissima Toro. Velo di Greco che favorisce Lucca. L'attaccante si invola in area e calcia sul secondo palo, pallone di poco al lato. Si salva la Lazio.

62' - Secondo giallo della gara, se lo prende Onisa che ferma una ripartenza di Anderson.

57' - Prova a scuotere suoi Menichini. Dentro Czyz al posto di uno spento Shehu.

56' - Non cambia il tema tattico della partita. Torino che fa la partita, Lazio che non riesce a ripartire e soffre la fisicità dei granata.

52' - Ancora Toro pericoloso. Si gira in area Rauti, la conclusione viene ribattuta ancora da Furlanetto.

49' - Calcio di punizione insidioso per il Torino. Botta di Rauti che esce di poco alla sinistra di Furlanetto.

46' - Si riparte. Stavolta è la Lazio a battere il calcio d'inizio.



INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45'+1 - Termina qui la prima frazione.

45' - 1 minuto di recupero concesso dall'arbitro.

45' - Rientra senza problemi Shehu.

44' - Resta a terra Shehu dopo aver ricevuto una spallata da Greco. Cure mediche in corso per lui.

42' - Bertini sulla barriera col destro, poi sulla ribattuta Falbo, pallone in corner.

41' - Punizione dal limite per la Lazio. Falbo e Bertini sul pallone. Potrebbe essere la prima occasione per la Lazio.

35' - Solo il Torino in campo, la Lazio non riesce a gestire il pallone. Stavolta ci prova Michelotti con una conclusione dall'interno dell'area, respinge ancora Furlanetto.

30' - Occasionissima per il Toro. Lucca si ritrova davanti a Furlanetto che però è bravo a rimanere in piedi e a neutralizzare in corner il tiro dell'attaccante granata.

25' - Lazio attendista, il Torino tiene in mano il pallino del gioco. Manca precisione nelle ripartenze.

21' - Palla tesa di Onisa in area, nessuno degli attaccanti riescono a intervenire.

16' - Fuori Raul Moro. Lo spagnolo non sta bene e abbandona il campo lasciando il posto a Cerbara.

12' - Indecisione di Furlanetto che non blocca un pallone semplice facendoselo sfuggire dalle mani. Rauti da due passi la mette dentro, ma colpendola con un braccio. Ammonizione e gol annullato.

6' - Ci prova con un sinistro dalla distanza angolato Shehu. Ci arriva Lewis.



3' - Occasione per il Torino. Da due passi Rauti colpisce di testa ma non centra lo specchio.

1' - Partiti, con qualche minuto di anticipo Marcenaro fischia il calcio d'inizio.

PRIMO TEMPO - Fuori Alia per un infortunio, c'è l'esordio in campionato per Furlanetto. Moro stringe i denti e parte dal primo minuto, ancora in panchina Cerbara. Torna in difesa anche Armini, dopo la squalifica di tre giornate. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta scritta di Torino - Lazio.



