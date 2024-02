PRIMAVERA - Lazio, Sanderra prepara la Coppa Italia: dubbio su Fernandes

RASSEGNA STAMPA PRIMAVERA LAZIO - Settimo posto in classifica, appena sotto la zona playoff ma davanti una strada che porta 14 giornate per rifarsi in campionato e recuperare gli infortunati. La Lazio Primavera, dopo un avvio shock contro la Fiorentina, ha pareggiato in rimonta per 2-2 con una doppietta di Sardo e adesso, Sanderra prova a ripartire. Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico ha ritrovato in gruppo Saná Fernandes, promosso da tempo in prima squadra. Domani, in occasione del secondo round di Coppa Italia contro il Torino, la convocazione del classe 2006 non è scontata, si deciderà oggi durante la rifinitura.

All'andata, i biancocelesti sono stati piegati da un Torino spietato per 3-1, bisognerà davvero maturare un'impresa per poter centrare la qualificazione: una vittoria con almeno due gol di scarto. In questo periodo hanno pesato molto gli infortuni nel reparto offensivo e in questo senso arrivano notizie positive per Sanderra con i rientri di Gonzalez e Balde: il primo ha risolto la lesione muscolare ma per regolamento non potrà essere utilizzato in Coppa Italia, il secondo ha quasi terminato il protocollo riabilitativo per la lesione al legamento crociato.