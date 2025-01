PRIMAVERA - Lazio, un punto contro il Milan: finisce 0-0 contro i rossoneri

Termina 0-0 al Puma House of football di Milano tra la Lazio del nuovo allenatore Pirozzi e i rossoneri di Guidi. Non tantissime le occasioni per le due squadre che comunque si sono date battaglia sul campo rendendo il match piacevole fino all'ultimo minuto. Un solo punto quindi per entrambe: i biancocelesti salgono a quota 28, mentre i diavoli vanno a 32. Nella prossima giornata la Lazio ospiterà al Fersini la Juve: appuntamento domenica 12 gennaio alle 11.00.

Primavera 1 TIM | 18ª giornata

Sabato 4 gennaio 2025, ore 11:00

Puma House of football, Milano (MI)

MILAN (4-3-3): Longoni; Colombo (77' Parmiggiani(, Nissen, Paloschi, Perera (90' Perin); Comotto, Hodzic, Eletu; Bonomi, Scotti, Siman (77' Di Siena). A disp.: Colzani, Mancioppi, Perin, Skoczylas, Lamorte, Lontani, Tezzele, Perina, Tartaglia. Allenatore: Federico Guidi

LAZIO (4-4-2): Renzetti; Zazza, Bordon F., Petta, Ferrari; Milani, Di Tommaso, Nazzaro, Pinelli; Serra (72' Munoz), Sulejmani (72' D'Agostini). A disp.: Bosi, Bordon R., Cuzzarella, Bordoni, Farcomeni, Bigotti, Marinaj, Battisti, Karsenty. Allenatore: Sergio Pirozzi

Ammoniti: Ferrari (L)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+3' - Termina qui la gara.

90' - Fuori Perera, dentro Perin per il Milan. Saranno inoltre 3 i minuti di recupero.

84' - Grandissima parata di Renzetti sulla punizione di Eletu. L'estremo difensore biancoceleste salva il risultato.

80' - Crampi per Perera. Staff medico in campo.

77' - Doppio cambio anche nel Milan: Parmiggiani e Di Siena prendono il posto di Colombo e Siman.

75' - Punizione biancoceleste: cross in mezzo, non la prende nessuno. Sarà rimessa dal fondo.

72' - Doppio cambio nella Lazio: dentro Munoz D'Agostini e Munoz, fuori Sulejmani e Serra.

66' - Ammonito Ferrari per fallo su Perera.

55' - Ripartenza del Milan con un filtrante interessante per Scotti. L'azione viene disinnescata dalla difesa biancoceleste. Risultato che rimane inchiodato.

46' - Si riprende senza sostituzioni.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+2' - Fischia l'arbitro. Squadre negli spogliatoi.

45' - 2 minuti di recupero.

33' - Angolo in favore della Lazio:

29' - Punizione per il Milan da posizione abbastanza lontana ma centrale: sul pallone Bonomi che va direttamente in porta, Renzetti risponde presente. Palla messa in fallo laterale da un biancoceleste.

22' - Qualche problema per Renzetti che si riene la caviglia. Staff medico di nuovo in campo, si scalda Bosi.

19' - Ottima parata di Longoni che si oppone al tiro di Serra praticamente dal dischetto del rigore. Grande riflesso del portiere rossonero.

13' - Problemi per Serra che in uno scontro di gioco si fa male al ginocchio. Staff medico in campo. Sembra stare meglio ed è già pronto a rientrare.

12' - Corner per il Milan: Renzetti si fa ancora trovare pronto e fa sua la sfera.

10' - Occasione per il Milan con Scotti che perde l'attimo giusto e a pochi passi dalla porta non riesce a calciare. Renzetti attento si avventa sul pallone e ferma tutto.

5' - Primi minuti di studio per le due squadre.

1' - Fischio d'inizio, si parte!

Arbitro: Roberto Lovison (sez. Padova)

Assistenti: Sicurello - Consonni

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Milan-Lazio, gara valida per la 18esima giornata di Primavera 1. Si torna in campo dopo la lunga sosta natalizia e lo si fa su un campo sempre difficilissimo: al Vismara i biancocelesti daranno battaglia ai terzi in classifica a 31 punti (alla pari di Fiorentina e Inter). Un banco di prova importante per la Lazio che nell'ultimo periodo non ha collezionato prestazioni eccellenti ed è finita al nono posto in classifica a 27 punti. Prima sulla panchina dei capitolini per Pirozzi che ha sostituito momentaneamente Stefano Sanderra, ancora indisponibile per motivi personali.