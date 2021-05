PRIMAVERA - Milan - Lazio, inseguendo la salvezza: l'anteprima del match

Una sfida sulla carta complicata, ma dove le motivazioni potranno fare la differenza. Il Milan con ambizioni play-off, sfida la Lazio in cerca di punti salvezza pesanti. Per farlo i ragazzi di Menichini dovranno fare i conti con l'emergenza in difesa. Il tecnico ex Salernitana punterà ancora sul 3-5-2, che tante soddisfazioni ha dato nel 5-0 rifilato alla Fiorentina la scorsa settimana, ma stavolta farà a meno di Franco e Armini. I due pilastri della retroguardia biancoceleste non sono infatti al meglio: il primo si è fermato a margine della sfida contro la Fiorentina per un problema muscolare, il secondo invece nelle scorse ore. Difesa quindi inedita con Novella, Adeagbo e Pica. Toccherà a loro contrastare le offensive del Milan, guidate soprattutto da Olzer e Roback, i due uomini più pericolosi della squadra di Giunti. La Lazio si aggrappa invece alle giocate di Moro e Castigliani.

22° turno del campionato Primavera 1 TIM

Sabato 8 maggio 2021 ore 11.00, C.S. Vismara di Milano

Milan - Lazio

Probabili formazioni

MILAN (4-3-3) - Jungdal; Coubis, Obaretin, Filì, Kerkez; Di Gesù, Frigerio, Robotti; Olzer, Roback, Capone. A disp.: Moleri, Pseftis, Oddi, Bright, Cretti, Saco, Tolomello, N’Gbesso, Rossi. All.: Federico Giunti.

LAZIO (3-5-2): Furlanetto; Novella, Adeagbo, Pica; Floriani Mussolini, A. Marino, Bertini, Shehu, Ndrecka; Moro, Castigliani. A disp.: Pereira, Peruzzi, T. Marino, Ferrante, Pino, Campagna, Czyz, Tare, Nimmermeer, Cesaroni. All.: Leonardo Menichini

Arbitro: Matteo Gualtieri della sezione di Asti

Assistenti: Francesco Perrelli e Luca Dicosta.