PRIMAVERA - Pescara - Lazio, la più importante dell'anno: l'anteprima del match

È probabilmente la partita più importante dell'anno. La Lazio fa visita al Pescara in occasione della 17esima giornata del Campionato Primavera 1. Le due formazioni sono divise da soli due punti in classifica (17 i capitolini, 15 gli abruzzesi), e sono in piena lotta per la salvezza. Da questa partita passano molte delle speranze dei due club, anche se il campionato è ancora lungo. Chi si aggiudicherà questo scontro diretto però, potrà fare un bel salto in avanti staccando diverse formazioni. All'andata ebbe la meglio la Lazio, che si impose per 2-1, in virtù di questo i biancocelesti sono momentaneamente in vantaggio negli scontri diretti.



PESCARA - Gli abruzzesi stanno incontrando diverse difficoltà anche se nelle ultime due sfide sono arrivate una vittoria con il Napoli e il paeggio inaspettato con l'Inter. Dalla scorsa giornata sulla panchina Antonio Di Battista ha rimpiazzato Nicola Legrottaglie, finito alla guida della prima squadra. Cambio tecnico e anche cambio modulo. Se infatti pecedentemente i delfini erano sempre scesi in campo con il 3-5-2 o un 4-3-3, nell'ultimo impegno si è passati a un 3-4-1-2. Da tenere d'occhio Pavone, uno dei pochi a non aver sentito il cambio di categoria. Al momento è secondo nella classifica marcatori con 10 gol segnati.



LAZIO - Menichini può esultare per l'arrivo di Distefano, che rinforzerà il reparto offensivo, e per quelli di Ricci e Novella, che rimpolperanno quello difensivo. I tre nuovi acquisti non saranno a disposizione però per questa giornata di campionato, ma verranno convocati per i prossimi impegni. Davanti quindi toccherà nuovamente a Nimmermeer, scortato da Shehu e Raul Moro. La Lazio ha il peggior attacco del campionato con soli 15 gol segnati, la speranza è che possa esserci un'inversione di rotta. Per il resto confermata la formazione tipo delle ultime uscite, eccezion fatta per Franco, alle prese con un problema fisico, che dovrebbe essere sostituito da Cipriano. Qualche chance per il nuovo acquisto Marino, che potrebbe inserirsi a centrocampo o subentrare a gara in corso.



17esima giornata Campionato Primavera 1

Sabato 1° febbraio, ore 14.30, Centro Sportivo Delfino Pescara, Città Sant’Angelo (PE)

Pescara - Lazio

Probabili formazioni

PESCARA (3-4-1-2) – Sorrentino; Quacquarelli, Manè, Marafini; Martella, Camilleri, Diambo, Diallo; Masella; Pavone, Mercado. A disp. Radaelli, Lucatelli, Chiacchia, Zinno, Longobardi, Cipolletti, De Marzo, Renzetti, Tringali, Blanuta, Chiarella. All. Antonio Di Battista.

LAZIO (4-3-3) - Alia; Armini, Cipriano, Kalaj, Falbo; Bertini, Bianchi, Shoti; Shehu, Nimmermeer, Moro. A disp.: Furlanetto, Marocco, Ndrecka, Czyz, Marino, Russo, Kaziewicz, Tare, Zilli. All.: Leonardo Menichini.

Arbitro: Luigi Catanoso della sezione di Reggio Calabria.

Assistenti: Assistenti Mauro Dell'Olio e Pierluigi De Chirico.